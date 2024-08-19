Нужно ли уведомлять пенсионный фонд об увольнении с работы

Пенсионный фонд подчеркивает важность своевременного информирования о трудоустройстве или увольнении пенсионера. Это позволяет избежать возможных недоразумений и гарантирует точный расчет пенсии на основе актуальных данных.

Уведомление Пенсионного фонда об увольнении пенсионера

Пенсионеры обязаны уведомить органы Пенсионного фонда о своем трудоустройстве или увольнении в течение 10 дней. После увольнения с работы пенсионеры получают право на надбавки и повышения, предусмотренные исключительно для неработающих лиц. Например, для таких пенсионеров осуществляется перерасчет пенсии в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

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А в случае неуведомления или задержка в сообщении о трудоустройстве или регистрации предпринимательской деятельности приводит к незаконному получению пенсионных выплат. Эти средства подлежат обязательному возврату в органы Пенсионного фонда Украины.

Обратите внимание! Пенсионеры должны сообщать органы Пенсионного фонда Украины о дате трудоустройства или увольнения исключительно путем подачи заявления и соответствующих документов. К таким документам относятся: приказ или распоряжение о принятии или увольнении с работы, трудовая книжка с записью о трудоустройстве или увольнении, гражданско-правовой договор и т. п.