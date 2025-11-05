Убытки Укрзализныци достигли 7 миллиардов гривен: поможет ли программа "УЗ-3000"
- Убытки Укрзализныци за 2023 год составляют 7,195 миллиарда гривен, а потери грузовых перевозок за 2021-2025 годы достигли 49%.
- Программа "УЗ-3000" должна обеспечить бесплатные 3 000 километров для украинцев зимой, фокусируясь на пассажирах с прифронтовых территорий.
Укрзализныця понесла рекордные убытки из-за потери грузовых перевозок. Чтобы преодолеть проблему, Укрзализныце нужны десятки миллиардов гривен и внутренняя оптимизация.
Что известно о долгах Укрзализныци?
Сейчас внутренние резервы железной дороги для компенсации убытков пассажирских перевозок исчерпаны, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
Смотрите также Амбициозный проект: в УЗ назвали год, когда стремятся довести евроколею до Львова
Заместитель председателя наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко рассказал, что только в этом году инфраструктура Укрзализныци подверглась 800 атакам с повреждением 3 000 объектов.
Чистый убыток компании в этом году составляет 7 миллиардов 195 миллионов гривен, а убытки пассажирских перевозок в прошлом году – 18 миллиардов гривен.
За 2021 – 2025 годы у нас потеряно 49% грузовых перевозок. И ситуация вряд ли улучшится. В этом году мы потеряли фактически всю выгодную отрасль Донецкой области. Последняя шахта, где мы, кстати, были в этом году, Белозерская, она тоже остановлена в Донецкой области,
– сообщил Лещенко.
Чиновник считает, что исправить ситуацию смогут несколько шагов:
- Внутренняя оптимизация железной дороги, в частности, вопрос продажи металлолома;
- 16 миллиардов гривен из бюджета, чтобы компенсировать убытки пассажирских перевозок;
- Индексация грузовых тарифов.
Также, чтобы уменьшить убытки, планируют поднять динамическое ценообразование для СВ и первого класса "Интерсити".
Комментируя программу "УЗ-3000" Лещенко отметил, что покрытие убытков за бюджетные средства не касается этой программы. По его словам, это две параллельные истории.
О программе "УЗ-3000"
"УЗ-3000" должна разгрузить пиковые периоды, ведь в августе железная дорога перевозит 2,6 миллиона пассажиров, тогда как в феврале – только 1,9 миллиона, сообщает 24 Канал.
В период низкого спроса на пассажирские перевозки Укрзализныця имеет 200 – 250 тысяч незаполненных мест в месяц в поездах дальнего следования. И именно их предлагает использовать для социальной программы,
– отметил Перцовский.
Украинцы получат бесплатные 3 000 километров уже этой зимой. Программа заработает в декабре и продлится ориентировочно 4 месяца.
Предварительно планируют сфокусироваться на пассажирах с прифронтовых территорий, но детальную механику программы пока еще прорабатывают. Кроме того, будут вводить дополнительные сервисы в категориях люкс, 1 класса и международных поездах.
Что известно об обстрелах Укрзализныци?
Россия активизировала атаки на Укрзализныцю из-за увеличения производства дронов и стагнации на фронте. Украина быстро устраняет последствия атак и в ответ бьет по российской железной дороге и НПЗ. С августа зафиксировано около 300 атак на железнодорожную инфраструктуру, что привело к снижению объемов грузовых и пассажирских перевозок.
Россия систематически атакует Укрзализныцю, используя дроны для поражения ключевых железнодорожных узлов, чтобы посеять панику и ударить по экономике. Примерно 30% украинской железной дороги находится в цикле "повреждение-восстановление".