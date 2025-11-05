Убытки Укрзализныци достигли 7 миллиардов гривен: поможет ли программа "УЗ-3000"

Укрзализныця понесла рекордные убытки из-за потери грузовых перевозок. Чтобы преодолеть проблему, Укрзализныце нужны десятки миллиардов гривен и внутренняя оптимизация.

Что известно о долгах Укрзализныци?

Сейчас внутренние резервы железной дороги для компенсации убытков пассажирских перевозок исчерпаны, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Смотрите также Амбициозный проект: в УЗ назвали год, когда стремятся довести евроколею до Львова

Заместитель председателя наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко рассказал, что только в этом году инфраструктура Укрзализныци подверглась 800 атакам с повреждением 3 000 объектов.

Чистый убыток компании в этом году составляет 7 миллиардов 195 миллионов гривен, а убытки пассажирских перевозок в прошлом году – 18 миллиардов гривен.

За 2021 – 2025 годы у нас потеряно 49% грузовых перевозок. И ситуация вряд ли улучшится. В этом году мы потеряли фактически всю выгодную отрасль Донецкой области. Последняя шахта, где мы, кстати, были в этом году, Белозерская, она тоже остановлена в Донецкой области,

– сообщил Лещенко.

Чиновник считает, что исправить ситуацию смогут несколько шагов:

Внутренняя оптимизация железной дороги, в частности, вопрос продажи металлолома;

16 миллиардов гривен из бюджета, чтобы компенсировать убытки пассажирских перевозок;

Индексация грузовых тарифов.

Также, чтобы уменьшить убытки, планируют поднять динамическое ценообразование для СВ и первого класса "Интерсити".

Комментируя программу "УЗ-3000" Лещенко отметил, что покрытие убытков за бюджетные средства не касается этой программы. По его словам, это две параллельные истории.

О программе "УЗ-3000"

"УЗ-3000" должна разгрузить пиковые периоды, ведь в августе железная дорога перевозит 2,6 миллиона пассажиров, тогда как в феврале – только 1,9 миллиона, сообщает 24 Канал.

В период низкого спроса на пассажирские перевозки Укрзализныця имеет 200 – 250 тысяч незаполненных мест в месяц в поездах дальнего следования. И именно их предлагает использовать для социальной программы,

– отметил Перцовский.

Украинцы получат бесплатные 3 000 километров уже этой зимой. Программа заработает в декабре и продлится ориентировочно 4 месяца.

Предварительно планируют сфокусироваться на пассажирах с прифронтовых территорий, но детальную механику программы пока еще прорабатывают. Кроме того, будут вводить дополнительные сервисы в категориях люкс, 1 класса и международных поездах.

Что известно об обстрелах Укрзализныци?