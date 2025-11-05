Збитки Укрзалізниці сягнули 7 мільярдів гривень: чи допоможе програма "УЗ-3000"

Укрзалізниця зазнала рекордних збитків через втрату вантажних перевезень. Щоб подолати проблему, Укрзалізниці потрібні десятки мільярдів гривень та внутрішня оптимізація.

Що відомо про борги Укрзалізниці?

Зараз внутрішні резерви залізниці для компенсації збитків пасажирських перевезень вичерпані, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Заступник голови наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко розповів, що лише цього року інфраструктура Укрзалізниці зазнала 800 атак з пошкодженням 3 000 об’єктів.

Чистий збиток компанії цьогоріч становить 7 мільярдів 195 мільйонів гривень, а збитки пасажирських перевезень торік – 18 мільярдів гривень.

За 2021 – 2025 роки в нас втрачено 49% вантажних перевезень. І ситуація навряд чи покращиться. В цьому році ми втратили фактично всю вигідну галузь Донеччини. Остання шахта, де ми, до речі, були цього року, Білозерська, вона теж зупинена на Донеччині,

– повідомив Лещенко.

Посадовець вважає, що виправити ситуацію зможуть кілька кроків:

Внутрішня оптимізація залізниці, зокрема, питання продажу металобрухту;

16 мільярдів гривень з бюджету, аби компенсувати збитки пасажирських перевезень;

Індексація вантажних тарифів.

Також, аби зменшити збитки, планують підняти динамічне ціноутворення для СВ і першого класу "Інтерсіті".

Коментуючи програму "УЗ-3000" Лещенко наголосив, що покриття збитків за бюджетні кошти не стосується цієї програми. За його словами, це дві паралельні історії.

Про програму "УЗ-3000"

"УЗ-3000" має розвантажити найпіковіші періоди, адже в серпні залізниця перевозить 2,6 мільйона пасажирів, тоді як у лютому – лише 1,9 мільйона, повідомляє 24 Канал.

У період низького попиту на пасажирські перевезення Укрзалізниця має 200 – 250 тисяч незаповнених місць на місяць у поїздах далекого сполучення. І саме їх пропонує використати для соціальної програми,

– зауважив Перцовський.

Українці отримають безкоштовні 3 000 кілометрів уже цієї зими. Програма запрацює в грудні й триватиме орієнтовно 4 місяці.

Попередньо планують сфокусуватися на пасажирах із прифронтових територій, але детальну механіку програми наразі ще опрацьовують. Окрім того, вводитимуть додаткові сервіси в категоріях люкс, 1 класу та міжнародних поїздах.

Що відомо про обстріли Укрзалізниці?