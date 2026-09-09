Большой бизнес сможет брать кредиты под 5% после атак на склады: какова максимальная сумма

Для больших розничных сетей разрабатывается отдельный механизм льготного кредитования, который может позволить компаниям привлекать оборотные средства под 5% годовых. Речь идет о значительных суммах.

Кредиты под 5%: сколько сможет получить один ритейлер

Новая программа предусматривает льготное оборотные финансирование для больших компаний. Эта потребность возникла из-за атак России на бизнес, пишет Forbes Ukraine.

Речь идет о краткосрочном финансировании, например, на закупку товара,

– рассказали два собеседника, знакомые с планами правительства, на условиях анонимности.

Основные параметры программы, которые в настоящее время обсуждаются:

ставка кредитования – 5% годовых;

максимальный лимит для одного заемщика – 1 миллиард гривен;

общий бюджет программы – 2 миллиарда гривен;

срок действия – до первого квартала 2027 года.

В настоящее время концепция программы близка к завершению. Минэкономики планирует вынести ее на рассмотрение правительства уже в сентябре.

Почему большому бизнесу нужна отдельная программа

Вопрос доступа большого бизнеса к льготному кредитованию стал особенно актуальным после того, как компании столкнулись с проблемой получения государственной поддержки по программе "5–7–9%".

В частности, ранее сообщалось, что большой бизнес, пострадавший от российских атак, не может воспользоваться этой программой для восстановления.

Соучредительница компании "Эпицентр" Галина Герега призвала расширить возможности государственной поддержки для таких предприятий. По ее словам, "Эпицентр" не может брать валютные кредиты из-за чрезмерной финансовой нагрузки. Поэтому компания рассчитывает на возможность получать финансирование на более доступных условиях.

В то же время правительство решило не распространять действующую программу "5–7–9%" на большой бизнес, а рассматривает запуск отдельного механизма в качестве "экспериментального проекта". Причина – постановление правительства разработано в соответствии с законом о поддержке малого и среднего предпринимательства.