Основатель китайской компании Pop Mart Ван Нин занял 79-е место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. За год его состояние выросло на 20 миллиардов долларов.

Каково состояние производителя Labubu?

Согласно данным Bloomberg, состояние Ван Нин достигло 26,5 миллиардов долларов. Основную часть прибыли принесли популярные коллекционные игрушки Labubu, передает 24 Канал.

Pop Mart известна концепцией "blind box", когда покупатель не знает, какая именно фигурка ему попадется, что быстро получило популярность среди коллекционеров в Китае и за рубежом.

Как Labubu привели к росту Pop Mart?

Благодаря спросу на Labubu компания значительно увеличила продажи. Так, в 2024 году доход Pop Mart достиг 1,81 миллиарда долларов, из которых 1,17 миллиардов долларов пришлось на продажи этого персонажа.

Благодаря успеху Labubu и расширению международного бизнеса Ван Нин смог попасть в глобальную сотню самых богатых людей.