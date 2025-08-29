Каково состояние производителя Labubu?

Согласно данным Bloomberg, состояние Ван Нин достигло 26,5 миллиардов долларов. Основную часть прибыли принесли популярные коллекционные игрушки Labubu, передает 24 Канал.

Смотрите также Мини-версия Лабубу взорвала биржу: Pop Mart подорожала на 12%

Pop Mart известна концепцией "blind box", когда покупатель не знает, какая именно фигурка ему попадется, что быстро получило популярность среди коллекционеров в Китае и за рубежом.

Как Labubu привели к росту Pop Mart?

Благодаря спросу на Labubu компания значительно увеличила продажи. Так, в 2024 году доход Pop Mart достиг 1,81 миллиарда долларов, из которых 1,17 миллиардов долларов пришлось на продажи этого персонажа.

Благодаря успеху Labubu и расширению международного бизнеса Ван Нин смог попасть в глобальную сотню самых богатых людей.