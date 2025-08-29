Які статки виробника Labubu?

Згідно з даними Bloomberg, статки Ван Нін досягли 26,5 мільрядів доларів. Основну частину прибутку принесли популярні колекційні іграшки Labubu, передає 24 Канал.

Дивіться також Міні-версія Лабубу підірвала біржу: Pop Mart подорожчала на 12%

Pop Mart відома концепцією "blind box", коли покупець не знає, яка саме фігурка йому попадеться, що швидко здобуло популярність серед колекціонерів у Китаї та за кордоном.

Як Labubu спричинили був росту Pop Mart?

Завдяки попиту на Labubu компанія значно збільшила продажі. Так, у 2024 році дохід Pop Mart сягнув 1,81 мільярда доларів, з яких 1,17 мільярдів доларів припало на продажі цього персонажа.

Завдяки успіху Labubu та розширенню міжнародного бізнесу Ван Нін зміг потрапити до глобальної сотні найбагатших людей.