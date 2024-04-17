"Возможность, а не риск", - Си Цзиньпин о китайско-немецком торговом сотрудничестве
Источник:Reuters
Си Цзиньпин считает, что китайско-немецкое сотрудничество в разрезе торговли может нести больше возможностей, чем рисков. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к лучшему доступу к рынкам и равным условиям для немецких фирм.
Доступ к рынкам и равные условия
Ранее Шольц отмечал, что Китай демпингует рынок из-за перепроизводства и призвал к открытым и справедливым рынкам. Вместе с этим канцлер призвал ЕС не действовать из протекционистских собственных интересов.
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Во время последнего трехдневного визита в Китай, Шольц призвал к лучшему доступу к рынкам и равным условиям для немецких фирм.
Стоит заметить, что визит к крупнейшему торговому партнеру Германии происходит параллельно с тем, как ЕС стремится уменьшить стратегическую зависимость.
Китайский экспорт электромобилей, литиевых батарей и фотоэлектрических продуктов не только обогатил мировое предложение и ослабил инфляционное давление, но и сделал значительный вклад в реагирование на изменение климата и "зеленую" и низкоуглеродную трансформацию,
– сказал глава Китая Шольцу.