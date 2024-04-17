"Можливість, а не ризик", – Сі Цзіньпін про китайсько-німецьку торгову співпрацю

Сі Цзіньпін вважає, що китайсько-німецька співпраця у розрізі торгівлі може нести більше можливостей, аніж ризиків. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до кращого доступу до ринків і рівних умов для німецьких фірм.

Доступ до ринків та рівні умови

Раніше Шольц зауважував, що Китай демпінгує ринок через перевиробництво й закликав до відкритих та справедливих ринків. Разом з цим канцлер закликав ЄС не діяти з протекціоністських власних інтересів.

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Під час останнього триденного візиту до Китаю, Шольц закликав до кращого доступу до ринків і рівних умов для німецьких фірм.

Варто зауважити, що візит до найбільшого торгового партнера Німеччини відбувається паралельно з тим, як ЄС прагне зменшити стратегічну залежність.

Китайський експорт електромобілів, літієвих батарей і фотоелектричних продуктів не тільки збагатив світову пропозицію і послабив інфляційний тиск, але й зробив значний внесок у реагування на зміну клімату та "зелену" і низьковуглецеву трансформацію,

– сказав очільник Китаю Шольцу.

Під час візиту Шольца до Китаю голова КНР Сі Цзіньпінь поділився "чотирма принципами для запобігання виходу кризи в Україні з-під контролю та відновлення миру". Зокрема запропонував зосередитися на "підтриманні миру та стабільності", а також утримуватися від пошуку досягнення корисливих цілей.