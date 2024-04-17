Китайський експорт до Росії скоротився
За березень поточного року експорт з Китаю до Росії скоротився на 15,7% проти аналогічного періоду торік, згідно з даними китайської митниці. Варто зауважити, що це вперше з червня 2022 року.
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Ризик вторинних санкцій США
Економіст Олександр Ісаков пояснив, що попередження з боку США щодо застосування вторинних санкцій ведуть до того, що розрахунки за торговельними операціями тепер займають більше часу, і російським імпортерам для забезпечення поставок доводиться все більше покладатися на країни Центральної Азії.
Деякі заходи США мають руйнівний ефект, але ще занадто рано говорити про те, наскільки вони довготривалі. Найімовірніший результат – китайці будуть більш обережними,
– зазначив Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Carnegie Russia.