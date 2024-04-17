Китайский экспорт в Россию сократился
За март текущего года экспорт из Китая в Россию сократился на 15,7% против аналогичного периода прошлого года, согласно данным китайской таможни. Стоит заметить, что это впервые с июня 2022 года.
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Риск вторичных санкций США
Экономист Александр Исаков объяснил, что предупреждения со стороны США по применению вторичных санкций ведут к тому, что расчеты по торговым операциям теперь занимают больше времени, и российским импортерам для обеспечения поставок приходится все больше полагаться на страны Центральной Азии.
Некоторые меры США имеют разрушительный эффект, но еще слишком рано говорить о том, насколько они долговременны. Наиболее вероятный результат – китайцы будут более осторожными,
– отметил Александр Габуев, директор Евразийского центра Carnegie Russia.