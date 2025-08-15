Изъяли товаров на 36 миллионов долларов: БЭБ разоблачило нелегальный бизнес электронок
- Во Львове разоблачили сеть нелегальной продажи электронных сигарет, организованную семью мужчинами без акцизных марок.
- Во время обысков изъяты товары на сумму более 36 миллионов гривен, включая жидкости для POD-систем, технику и наличные.
Во Львове разоблачили сеть нелегальной продажи электронных сигарет и жидкостей к ним. "Бизнес" организовали семеро мужчин, которые закупали, перевозили и продавали электронки без акцизных марок.
Как организовали незаконный бизнес?
По данным следствия, для своей деятельности мужчины зарегистрировали юридическое лицо и организовать работу ряда магазинов во Львове, сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ), информирует 24 Канал.
Смотрите также В Украине обнаружили новую схему незаконного экспорта сои
В рамках расследования дела сотрудники БЭБ провели 11 обысков в складских помещениях, торговых точках и по адресам проживания фигурантов.
Семеро львовян организовали нелегальный бизнес / Фото БЭБ
Что изъяли во время обысков?
Отмечают, что в ходе обысков детективы изъяли около 100 тысяч емкостей с никотином, глицерином, ароматизаторами, жидкости для POD-системы отдельно и в комплектах.
Кроме того, изъято компьютерную технику, мобильные телефоны, документацию и наличные – более 1 миллиона гривен.
"Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 36 миллионов гривен", – отмечается в БЭБ.
Детективы изъяли товар / Фото БЭБ
Что грозит злоумышленникам?
Участникам организованной преступной группы сообщили о подозрении в незаконном изготовлении, хранении и продаже подакцизных товаров. Сейчас в БЭБ решают вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.