У Львові викрили мережу нелегального продажу електронних сигарет та рідин до них. "Бізнес" організували семеро чоловіків, які закуповували, перевозили та продавали електронки без акцизних марок.

Як організували незаконний бізнес?

За даними слідства, для своєї діяльності чоловіки зареєстрували юридичну особу та організувати роботу низки магазинів у Львові, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ), інформує 24 Канал.

У межах розслідування справи співробітники БЕБ провели 11 обшуків у складських приміщеннях, торгових точках та за адресами проживання фігурантів.

Семеро львів'ян організували нелегальний бізнес / Фото БЕБ

Що вилучили під час обшуків?

Зазначають, що в ході обшуків детективи вилучили близько 100 тисяч ємностей з нікотином, гліцерином, ароматизаторами, рідини для POD-системи окремо та в комплектах.

Крім того, вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та готівку – понад 1 мільйон гривень.

"Орієнтовна вартість вилученого становить понад 36 мільйонів гривень", – зазначається у БЕБ.

Детективи вилучили товар / Фото БЕБ

Що загрожує зловмисникам?

Учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні та продажу підакцизних товарів. Наразі у БЕБ вирішують питання про обрання запобіжних заходів фігурантам.