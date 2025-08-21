Украинцы могут получить водительское удостоверение на разные категории транспорта – от А1 до Т. Однако полученное впервые удостоверение, или документ старого образца, стоит менять.

Как впервые получить водительское удостоверение?

Алгоритм действий для получения удостоверения одинаков для всех украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Смотрите также Как получить международное водительское удостоверение

Чтобы впервые получить удостоверение нужно:

Выбрать способ подготовки к теоретическому экзамену: самостоятельно или в автошколе

При обучении в автошколе необходимо найти аккредитованное учебное заведение и подготовить документы.

Подготовиться к теоретическому экзамену

В случае обучения в автошколе прослушать курс лекций и получить свидетельство (в электронном виде), которое действует 1 год.

Сдать теоретический экзамен

Сдать теоретический экзамен можно за 250 гривен в любом сервисном центре МВД. Необходимо взять паспорт, копию идентификационного кода, медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством. Результат экзамена действителен в течение 1 года со дня его успешной сдачи.

Выбрать автошколу для практической подготовки

В случае обучения в автошколе – это может быть любая автошкола или та же, в которой проходили теоретическую подготовку

Пройти обучение и сдать внутренний практический экзамен в автошколе

Пройти практическую подготовку водителей, сдать внутренний экзамен и получить свидетельство (в электронном виде), которое действует 2 года

Сдать практический экзамен

Сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД за 420 гривен.

Получить удостоверение

Впервые водительское удостоверение выдается на 2 года. Документ получается на месте. Ориентировочно стоимость – 608 гривен.

Обратите внимание! Общая стоимость получения первого водительского удостоверения в Украине в 2025 году составляет от 30 000 до 50 000 гривен и зависит от цен в автошколах, региона и количества практических занятий.

На какие категории транспорта можно получить водительское удостоверение?

Современные водительские удостоверения в Украине разделены на 15 категорий. Такая практика ведется во всех странах, которые присоединились к Венской конвенции о дорожном движении 1968 года:

A: мотоциклы;

B: легковые автомобили;

C: грузовые автомобили;

D: пассажирские автобусы;

BE: легковые авто с прицепом;

CE: грузовые авто с прицепом;

DE: пассажирские автобусы с прицепом;

Т: трамваи и троллейбусы.

Категории транспорта / инфографика МВД

Как обменять водительское удостоверение?

Срок действия водительского удостоверения в Украине сейчас – 30 лет. А выданного впервые – 2 года. Поэтому украинцы могут обменять свое первое удостоверение, или документ старого образца. Это можно сделать оффлайн в центре МВД или онлайн через Дію.

Какие документы нужны:

паспорт гражданина Украины;

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта;

медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством (на время действия военного положения не является обязательной);

имеющееся водительское удостоверение, которое подлежит обмену;

платежный документ (квитанция), который удостоверяет оплату административной услуги.

Сколько стоит обменять водительское удостоверение? Стоимость услуги – ориентировочно 608 гривен, может быть начислена комиссия банка. Отдать готовый документ могут в день обращения оффлайн, но законодательство также определяет до 5 дней на изготовление водительского удостоверения.

Обменять выданное впервые водительское удостоверение нужно через два года обязательно, а заменять удостоверение старого образца закон не требует.