Українці можуть отримати посвідчення водія на різні категорії транспорту – від А1 до Т. Проте отримане вперше посвідчення, або документ старого зразка, варто змінювати.

Як вперше отримати водійське посвідчення?

Алгоритм дій для отримання посвідчення однаковий для всіх українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Щоб вперше отримати посвідчення потрібно:

Обрати спосіб підготовки до теоретичного іспиту: самостійно або в автошколі

При навчанні в автошколі необхідно знайти акредитований навчальний заклад та підготувати документи.

Підготуватись до теоретичного іспиту

У разі навчання в автошколі прослухати курс лекцій та отримати свідоцтво (в електронному вигляді), яке чинне 1 рік.

Скласти теоретичний іспит

Скласти теоретичний іспит можна за 250 гривень в будь-якому сервісному центрі МВС. Необхідно взяти паспорт, копію ідентифікаційного коду, медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом. Результат іспиту дійсний протягом 1 року з дня його успішного складення.

Обрати автошколу для практичної підготовки

У разі навчання в автошколі – це може бути будь-яка автошкола або та сама, в якій проходили теоретичну підготовку

Пройти навчання і скласти внутрішній практичний іспит в автошколі

Пройти практичну підготовку водіїв, скласти внутрішній іспит та отримати свідоцтво (в електронному вигляді), яке чинне 2 роки

Скласти практичний іспит

Скласти практичний іспит в будь-якому сервісному центрі МВС за 420 гривень.

Отримати посвідчення

Вперше посвідчення водія видається на 2 роки. Документ отримується на місці. Орієнтовно вартість – 608 гривень.

Зауважте! Загальна вартість отримання першого водійського посвідчення в Україні у 2025 році становить від 30 000 до 50 000 гривень і залежить від цін в автошколах, регіону та кількості практичних занять.

На які категорії транспорту можна отримати водійське посвідчення?

Сучасні водійські посвідчення в Україні розділені на 15 категорій. Така практика ведеться у всіх країнах, які приєдналися до Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року:

A: мотоцикли;

B: легкові автомобілі;

C: вантажні автомобілі;

D: пасажирські автобуси;

BE: легкові авто з причепом;

CE: вантажні авто з причепом;

DE: пасажирські автобуси з причепом;

Т: трамваї та тролейбуси.

Категорії транспорту / інфографіка МВС

Як обміняти посвідчення водія?

Термін дії посвідчення водія в Україні зараз – 30 років. А виданого вперше – 2 роки. Тому українці можуть обміняти своє перше посвідчення, чи документ старого зразка. Це можна зробити офлайн у центрі МВС чи онлайн через Дію.

Які документи потрібні:

паспорт громадянина України;

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта;

медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (на час дії воєнного стану не є обов’язковою);

наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;

платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Скільки коштує обміняти водійське посвідчення? Вартість послуги – орієнтовно 608 гривень, може бути нарахована комісія банку. Віддати готовий документ можуть у день звернення офлайн, але законодавство також визначає до 5 днів на виготовлення посвідчення водія.

Обміняти видане вперше посвідчення водія потрібно через два роки обов’язково, а замінювати посвідчення старого зразка закон не вимагає.