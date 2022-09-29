Войдет в пятерку самых дорогих автопроизводителей: Volkswagen провела IPO Porsche
Источник:The Wall Street Journal
Немецкая Volkswagen провела первичное размещение Porsche AG. Торги акциями автопроизводителя начались на Франкфуртской бирже 29 сентября.
Volkswagen разместила почти 114 миллионов привилегированных акций Porsche по цене 82,5 евро и привлекла около 9,4 миллиарда евро. Инвесторами выступили суверенные фонды Катара, Норвегии, ОАЭ и инвестиционная компания T. Rowe Price.
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Porsche станет одним из самых дорогих автопроизводителей мира
Рыночная стоимость производителя люксовых авто оценена в пределах размещения в 75,2 миллиарда евро. Таким образом, Porsche войдет в топ-5 автопроизводителей мира, обогнав Mercedes-Benz Group AG.
Как и ожидалось, IPO Porsche стало самым крупным в истории Европы после первоначального размещения акций Glencore Plc в 2011 году – тогда компания привлекла около 10 миллиардов евро.
К слову, всего VW, владеющая 75% акций Porsche, хочет привлечь до 19,5 миллиарда евро от их продажи. Компания заявила, что планирует разделить почти половину доходов среди акционеров Volkswagen в виде специальных дивидендов. Остаток суммы должен помочь профинансировать проекты автоконцерна Volkswagen касательно:
- перехода от производства традиционных авто на топливных двигателях к электромобилям;
- разработки новых технологий, в том числе беспилотных авто;
- создания нового бизнеса в сфере производства аккумуляторов для электрокаров.