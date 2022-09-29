Ввійде до п'ятірки найдорожчих автовиробників: Volkswagen провела IPO Porsche
Джерело:The Wall Street Journal
Німецька Volkswagen провела первинне розміщення Porsche AG. Торги акціями автовиробника розпочались на Франкфуртській біржі 29 вересня.
Volkswagen розмістила майже 114 мільйонів привілейованих акцій Porsche за ціною 82,5 євро і залучила близько 9,4 мільярда євро. Інвесторами виступили суверенні фонди Катару, Норвегії, ОАЕ та інвестиційна компанія T. Rowe Price.
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Porsche стане одним із найдорожчих автовиробників світу
Ринкова вартість виробника люксових авто оцінена у межах розміщення в 75,2 мільярда євро. Таким чином, Porsche увійде до топ-5 автовиробників світу, обігнавши Mercedes-Benz Group AG.
Як і очікувалось, IPO Porsche стало найбільшим в історії Європи після первинного розміщення акцій Glencore Plc у 2011 році – тоді компанія залучила близько 10 мільярдів євро.
До слова, загалом VW, яка володіє 75% акцій Porsche, має намір залучити до 19,5 мільярда євро від їхнього продажу. Компанія заявила, що планує розділити майже половину доходів серед акціонерів Volkswagen у вигляді спеціальних дивідендів. Решта ж суми має допомогти профінансувати проєкти автоконцерну Volkswagen щодо:
- переходу від виробництва традиційних авто на паливних двигунах до електромобілів;
- розробки нових технологій, зокрема безпілотних авто;
- створення нового бізнесу у галузі виробництва акумуляторів для електрокарів.