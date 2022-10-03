Ожидания улучшились: на что надеется и о чем переживает украинский бизнес

Украинский бизнес в сентябре продолжил более оптимистично оценивать перспективы собственной экономической деятельности. На фоне адаптации к военным условиям, индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 46,1 пункта против 44,1 пункта в августе.

Об этом говорится в ежемесячном отчете Национального банка Украины. В то же время, несмотря на улучшение прогнозов, предприниматели опасаются разрушений, вызванных войной, сложностей с логистикой, повышения цен на энергоресурсы и сокращения инвестиций.

Читайте также От офисной работы до физического труда: сколько украинцев готовы сменить профессию во время войны

Ситуация в разных отраслях

Среди факторов, сдерживающих возобновление экономической активности, представители бизнеса в сентябре в целом назвали:

разрушение производственных мощностей,

проблемы с логистикой,

удорожание энергоносителей,

уменьшение объемов инвестиций, импорта и экспорта,

снижение покупательной способности граждан.

При общем индексе в 46,1 пункта, показатели в разных отраслях несколько отличаются. Так, предприятия промышленности оценили перспективы собственной деловой активности в 47,1 пункта – бизнес отрасли ожидает увеличения объемов производства продукции из-за роста оценок объема новых заказов. В то же время сохраняются пессимистические ожидания касательно объема новых экспортных заказов.

В строительстве предприниматели напротив, – снизили ожидания, – с 41,2 пункта в августе до 41,0 пункта в сентябре. Это обусловлено низкой покупательной способностью потребителей, ситуацией на смежных рынках, а также сезонным фактором. При этом бизнес отрасли снизил пессимистические прогнозы относительно объемов строительства и новых заказов, однако не ожидает увеличения объемов закупки сырья и материалов.

Обратите внимание IT-услуги могут стать украинским бестселлером за границей: актуальное исследование рынка

Предприятия сферы торговли, в свою очередь, впервые в 2022 году приблизились к нейтральному показателю – индекс ожиданий вырос с 47,4 до 49,9 пункта. Бизнес оптимистично оценивает объемы товарооборота и закупок товаров для продаж, однако фиксирует уменьшение остатков товаров на складах. Также прогнозировано снижение торговой маржи в дальнейшем.

Вместе с тем в сфере услуг индекс поднялся с 39,6 до 43,4 пункта. Бизнес смягчил негативные прогнозы относительно объемов предоставленных услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения. В то же время предприниматели ожидают роста тарифов на собственные услуги из-за вероятного повышения цен на сырье и товары поставщиков.

Отметим, что предприятия всех секторов не ожидают роста общей численности работников, однако в сфере торговли бизнесы настроены наименее пессимистично касательно этого вопроса.