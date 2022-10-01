С самыми большими проблемами трудоустройства в условиях полномасштабной войны сталкиваются госслужащие, юристы, ученые, педагоги, представители автобизнеса, страховщики, домашний персонал и так далее. Об этом свидетельствует исследование сайта для поиска и размещения вакансий grc.ua, передает Бизнес 24.

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Сколько украинцев готовы переквалифицироваться

По данным исследования сервиса grc, с начала полномасштабной войны более 40% украинцев потеряли работу. Причины разные – прекращение деятельности их компаний, переезд, сокращение должностей и тому подобное. Еще 22,5% продолжают работать, однако получают зарплату ниже, чем до 24 февраля.

Отмечается, что большинство украинских специалистов, которые не смогли найти работу по своей специальности, либо уже получают новую профессию, либо планируют это сделать в ближайшее время. В то же время, треть опрошенных готова перейти в рабочие отрасли, чтобы иметь работу и получать деньги. Еще четверть специалистов рассматривают возможность работы руками для подработки.

Изменить квалификацию сейчас готовы 51% украинцев. Уже обретают новую профессию 9,4% опрошенных, а 29% не планируют менять сферу деятельности в ближайшее время. Уже сменили профессию из-за того, что не смогли найти работу по специальности, всего 4,3% респондентов.

Однако есть и те, кто считает оскорбительным переходить из "интеллектуальной" отрасли в рабочую, имея высокий уровень образования и опыт в другой профессии – такой ответ дали 15,2% опрошенных специалистов. К слову, вообще не сталкиваются с проблемами трудоустройства во время полномасштабной войны и остаются востребованными только 13,5% профессионалов.

Добавим, что среди наиболее приемлемых профессий для смены офисной специальности украинцы назвали комплектировщика, водителя, фермера, садовода, а также повара и специалиста бьюти-сферы.