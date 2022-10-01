З найбільшими проблемами працевлаштування в умовах повномасштабної війни стикаються держслужбовці, юристи, науковці, освітяни, представники автобізнесу, страхувальники, домашній персонал тощо. Про це свідчить дослідження сайту для пошуку та розміщення вакансій grc.ua, передає Бізнес 24.

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Скільки українців готові перекваліфікуватися

За даними дослідження сервісу grc, від початку повномасштабної війни понад 40% українців втратили роботу. Причини різні – припинення діяльності їхніх компаній, переїзд, скорочення посад тощо. Ще 22,5% продовжують працювати, проте отримують нижчу зарплату, ніж до 24 лютого.

Зазначається, що більшість українських фахівців, які не змогли знайти роботу за своєю спеціальністю, або вже здобувають нову професію, або планують це зробити найближчим часом. Водночас третина опитаних готова перейти у робітничі галузі, щоб мати роботу та отримувати гроші. Ще чверть фахівців розглядають можливість "роботи руками" задля підробітку.

Змінювати кваліфікацію нині готові 51% українців. Уже здобувають нову професію 9,4% опитаних, а 29% не планують перепрофільовуватися найближчим часом. Уже змінили професію через те, що не змогли знайти роботу за спеціальністю, всього 4,3% респондентів.

Проте є й ті, хто вважає образливим переходити з "інтелектуальної" галузі у робітничу, маючи високий рівень освіти та досвід в іншій професії – таку відповідь дали 15,2% опитаних спеціалістів. До слова, взагалі не стикаються з проблемами працевлаштування під час повномасштабної війни та залишаються затребуваними лише 13,5% професіоналів.

Додамо, що серед найбільш прийнятних професій для зміни офісної спеціальності українці назвали комплектувальника, водія, фермера, садівника, а також кухаря та спеціаліста бьюті-сфери.