При цьому, найчастіше підприємці отримували виплати за програмою мікрогрантів "Власна справа". Про це повідомила заступниця міністерки економіки Тетяна Бережна.

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Скільки грошей вже отримали підприємці

За даними Мінекономіки, загальні виплати українським підприємцям за всіма напрямками програми "єРобота" вже склали близько 174 мільйонів гривень. Лише цього тижня було профінансовано заявки 172 переможців грантової програми "Власна справа" на загальну суму 39 мільйонів гривень.

Підприємці зараз дуже креативні. Наприклад, підприємець з Рівненщини, який вже мав досвід пошиття військової форми для чоловіків, вирішив розширити свій асортимент і започаткувати пошиття форми для жінок. Ми дуже раді, що, зокрема, за допомогою грантів можемо допомогти виробництву форми для наших захисниць і забезпечити комфорт нашим військовослужбовцям,

– поділилась кейсом Бережна.

Нагадаємо, що урядова ініціатива "єРобота" об'єднує у собі одразу декілька напрямків, зокрема для підтримки переробних підприємств, програми для садів та теплиць, а також для навчання та старту в IT-галузі.

Найпопулярнішими нині є мікрогранти "Власна справа", що передбачають отримання підприємцями до 250 тисяч гривень на започаткування чи розвиток власного бізнесу. Тетяна Бережна підкреслює, що видані кошти повернуться до держбюджету у вигляді податків, що будуть сплачені завдяки новим робочим місцям та розширенню компаній.

Додамо, що прийом заявок за всіма напрямками програм "єРобота" триває. Податися на грантові ініціативи можна онлайн, за допомогою порталу Дія.