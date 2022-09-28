Домовленість, зокрема, передбачає включення України до Конвенцій ЄС у галузі транзиту товарів. У Міністерстві фінансів пояснили, які можливості митний безвіз відкриє для українського бізнесу.

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Деталі митного безвізу з Європейським Союзом

У Мінфіні зазначили, що з 1 жовтня Україна фактично приєднується до Конвенцій про процедуру спільного транзиту і спрощення формальностей у торгівлі товарами. Так, ухвалені рішення щодо можливості користуватися авторизаціями та спрощеннями необмеженому колу українського бізнесу.

Уряд затвердив форми документів, врегулював питання оцінки відповідності підприємства критеріям надання авторизацій тощо, відповідно до вимог "митного безвізу" з Євросоюзом.

Таким чином, бізнес отримає інструменти для користування перевагами й спрощеннями процедури спільного транзиту одразу у 35-и країнах-підписантах Конвенції. Дотепер до таких спрощень доступ мало лише обмежене коло компаній.

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Крім того, визначено перелік товарів, які можна перевозити митною територією України без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів на час воєнного стану та протягом одного року після його припинення. Цей перелік сформовано з урахуванням товарів, необхідних для обороноздатності України.

Для переліку діятиме перехідний період від 1 жовтня 2022 року до 1 лютого 2023 року – у цей час для бізнесу діятиме звичайний підхід стосовно визначення товарів, що підпадатимуть під забезпечення сплати мита.

До слова, "митний безвіз" – це цілий комплекс заходів, що передбачає швидше переміщення товарів між країнами європейського регіону, менше бюрократії на митниці, унеможливлення зловживань та обмін даними між митницями європейських держав-сусідів.