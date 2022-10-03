Экспорт Украины в ЕС вырос до 62%: какие страны покупают нашу продукцию больше всего – инфографика

Из-за полномасштабной войны за первые 8 месяцев 2022 года украинский экспорт сократился на треть против аналогичного периода прошлого года – до 29 миллиардов долларов. В то же время, доля проданной продукции в ЕС увеличилась с 41 до 62%.

Об этом свидетельствует актуальное исследование Офиса по развитию предпринимательства и экспорта. Отмечается, что лидерами импорта украинской продукции в Евросоюз стали Польша, Румыния и Венгрия.

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Какие страны импортируют больше всего украинской продукции

Крупнейшим экспортным направлением для украинского бизнеса по итогам первых 8 месяцев 2022 года стали именно страны ЕС – доля этого региона составила 17,838 миллиарда долларов.

Вторым по объемам экспорта Украины регионом стала Азия – 22% или 6,285 миллиарда долларов. Отмечается, что ключевыми экспортными партнерами нашего государства среди азиатских стран были:

Турция – 1,9 миллиарда долларов;

Китай – 1,7 миллиарда долларов;

Индия – 0,5 миллиарда долларов.

Отметим, что по сравнению с 2021 годом доля экспорта в Китай претерпела значительный спад – в прошлом году украинский бизнес продал туда товаров на более чем втрое большую сумму – 5,688 миллиарда долларов.

Кроме того, значительно упал показатель экспорта в страны СНГ – с января по август включительно доля составила всего 6%, а основным направлением в регионе стала Молдова – 619 миллионов долларов.

Среди лидеров украинского импорта в СНГ. Однако такой результат был достигнут в январе – феврале этого года, а после полномасштабного вторжения украинский экспорт в страну-агрессора полностью прекратился.

К слову, среди прочего, на Африку пришлось только 5% всего украинского экспорта, на Америку – 3%. В страны Европы, не входящие в Европейский Союз, экспортировалось 2% украинской продукции, а в Австралию и Океанию – менее 1%, всего на 21,2 миллиона долларов.

Какая продукция экспортировалась больше всего

К слову, самыми большими категориями экспорта за 8 месяцев 2022 года из Украины по всему миру стали: