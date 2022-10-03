Експорт України в ЄС зріс до 62%: які країни купують нашу продукцію найбільше – інфографіка
Джерело:Дія.Бізнес
Унаслідок повномасштабної війни за перші 8 місяців 2022 року український експорт скоротився на третину проти аналогічного періоду минулого року – до 29 мільярдів доларів. Водночас, частка проданої продукції в ЄС збільшилась з 41 до 62%.
Про це свідчить актуальне дослідження Офісу з розвитку підприємництва та експорту. Зазначається, що лідерами імпорту української продукції в Євросоюзі стали Польща, Румунія та Угорщина.
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Які країни імпортують найбільше української продукції
Найбільшим експортним напрямком для українського бізнесу за підсумками перших 8 місяців 2022 року стали саме країни ЄС – частка цього регіону склала 17,838 мільярда доларів.
Другим за обсягами експорту України регіоном стала Азія – 22% або 6,285 мільярда доларів. Зазначається, що ключовими експортними партнерами нашої держави серед азійських країн були:
- Туреччина – 1,9 мільярда доларів;
- Китай – 1,7 мільярда доларів;
- Індія – 0,5 мільярда доларів.
Зауважимо, що у порівнянні з 2021 роком, частка експорту до Китаю зазнала значного спаду, – минулого року український бізнес продав туди товарів на понад втричі більшу суму – 5,688 мільярда доларів.
Крім того, значно впав показник експорту до країн СНД – з січня до серпня включно частка склала всього 6%, а основним напрямком у регіоні стала Молдова – 619 мільйонів доларів.Зверніть увагу! Серед лідерів українського імпорту в СНД опинилась також Росія. Проте такий результат був досягнутий у січні – лютому цього року, а після повномасштабного вторгнення український експорт до країни-агресорки повністю припинився.
До слова, з-поміж іншого, на Африку припало лише 5% всього українського експорту, на Америку – 3%. До країн Європи, що не входять до Європейського Союзу, експортувалось 2% української продукції, а в Австралію та Океанію – менше ніж 1%, всього на 21,2 мільйона доларів.
Яка продукція експортувалась найбільше
До слова, найбільшими категоріями експорту за 8 місяців 2022 року з України по всьому світу стали:
- зернові культури – 5,2 мільярда доларів;
- чорні метали та олії – по 3,7 мільярда доларів;
- електричні машини, обладнання, відео- та аудіоапаратура – 1,9 мільярда доларів;
- ядерні реактори, котли та машини – 0,8 мільярда доларів.