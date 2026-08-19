Единственное уранодобывающее предприятие Украины получило шанс на спасение: что будет с "Восточным ГОКом"

Верховная Рада приняла закон, который должен обеспечить возможность сохранить и в дальнейшем развивать "Восточный горно-обогатительный комбинат". Это единственное предприятие в Украине, добывающее урановую руду и производящее концентрат природного урана.

Как планируют спасти "Восточный ГОК"

Решение должно стать первым шагом к масштабной реорганизации предприятия "ВостокГОК" и его интеграции в украинскую атомную энергетику, сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

После принятия закона следующим этапом должно стать присоединение "ВостокГОК" к "Энергоатому". В результате планируется создать в Украине вертикально интегрированный холдинг, который будет контролировать различные этапы технологического цикла.

Речь идет о цепочке:

добыча урановой руды;

производство концентрата природного урана;

генерация электроэнергии.

Почему это важно для Украины

"ВостокГЗК" имеет стратегическое значение, поскольку именно это предприятие обеспечивает Украину собственной добычей урановой руды и производством уранового концентрата.

Корпоратизация должна создать условия для дальнейшего развития предприятия и его интеграции с "Энергоатомом". Фактически речь идет о попытке построить в Украине собственную вертикально интегрированную ураново-энергетическую цепочку – от добычи сырья до производства электроэнергии.

К слову, Украина входит в число стран с наибольшими запасами урана. В 2024 году страна занимала 11-е место в рейтинге по производству урана – 288 тонн урана в год.

Почти все ресурсы урана находятся в месторождениях Кировоградского блока в Днепровском бассейне Украинского щита и требуют подземной добычи в породах фундамента.