Крупнейшая розничная сеть мира Walmart уже начала продавать украинские товары и планирует увеличить их представленность на полках в США.

Walmart заинтересовался продукцией из Украины

Об этом Интерфакс-Украина сообщил бывший конгрессмен США и президент Capital Hills Джеймс Чарльз Слеттери, передает 24 Канал.

Смотрите также Налог на OLX: украинцы смогут продавать до 2000 евро в год без уплаты налогов, – Гетманцев

Менеджмент Walmart поражен качеством украинской продукции. Она соответствует стандартам мирового класса, поэтому мы должны активно выводить украинские товары на американский рынок,

– отметил он во время встречи с украинскими производителями.

Справочно. Интересы украинских компаний в США представляет Slattery Strategy, которая имеет эксклюзивный контракт с Walmart, а в Украине – Capital Hills.

Какие украинские товары заинтересовали американцев?

Первым брендом, который заинтересовал американского ритейлера, стал Woodandhearts. Деревянные игрушки по методике Монтессори сначала были представлены на маркетплейсе, а сейчас доступны на полках Walmart. Кроме этого, на американский рынок уже выходит еще один бренд игрушек, а также продолжается работа с производителем замороженных продуктов. Акцент делается на уникальной продукции, которая может составить конкуренцию традиционным товарам на рынке США.

Вице-президент Capital Hills и управляющий партнер EQUITY law firm Олег Малиневский уточнил, что компания сопровождает производителей на всех этапах – от консультаций до заключения контрактов и поставок, учитывая специфику логистики Walmart и оплату товаров на этапе получения.

Украинцы имеют конкурентное преимущество

Слеттери заметил, что после повышения импортных пошлин для Китая на 100% украинские товары получили дополнительные конкурентные преимущества.

Это большая возможность для украинских производителей выйти на огромный рынок США. Не только Walmart ищет альтернативу китайским товарам, но и другие ритейлеры, в частности Costco, Target и Home Depot, проявляют интерес к украинской продукции,

– сказал он.

Справочно. Walmart Inc. – американская компания, которая управляет крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, насчитывающей более 10 750 магазинов в 19 странах, еженедельно обслуживает около 270 миллионов клиентов. Оборот компании в 2024 году составил 648,1 миллиард долларов, чистая прибыль – 15,51 миллиардов долларов.