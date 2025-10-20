Найбільша роздрібна мережа світу Walmart вже почала продавати українські товари і планує збільшити їхню представленість на полицях у США.

Walmart зацікавився продукцією з України

Про це Інтерфакс-Україна повідомив колишній конгресмен США та президент Capital Hills Джеймс Чарльз Слеттері, передає 24 Канал.

Дивіться також Податок на OLX: українці зможуть продавати до 2000 євро на рік без сплати податків, – Гетманцев

Менеджмент Walmart вражений якістю української продукції. Вона відповідає стандартам світового класу, тому ми маємо активно виводити українські товари на американський ринок,

– зазначив він під час зустрічі з українськими виробниками.

Довідково. Інтереси українських компаній у США представляє Slattery Strategy, яка має ексклюзивний контракт з Walmart, а в Україні – Capital Hills.

Які українські товари зацікавили американців?

Першим брендом, який зацікавив американського ритейлера, став Woodandhearts. Дерев'яні іграшки за методикою Монтессорі спочатку були представлені на маркетплейсі, а зараз доступні на полицях Walmart. Окрім цього, на американський ринок вже виходить ще один бренд іграшок, а також триває робота з виробником заморожених продуктів. Акцент робиться на унікальній продукції, яка може скласти конкуренцію традиційним товарам на ринку США.

Віцепрезидент Capital Hills та керуючий партнер EQUITY law firm Олег Маліневський уточнив, що компанія супроводжує виробників на всіх етапах – від консультацій до укладення контрактів і поставок, враховуючи специфіку логістики Walmart і оплату товарів на етапі отримання.

Українці мають конкурентну перевагу

Слеттері зауважив, що після підвищення імпортних мит для Китаю на 100% українські товари отримали додаткові конкурентні переваги.

Це велика можливість для українських виробників вийти на величезний ринок США. Не лише Walmart шукає альтернативу китайським товарам, а й інші ритейлери, зокрема Costco, Target та Home Depot, виявляють інтерес до української продукції,

– сказав він.

Довідково. Walmart Inc. – американська компанія, яка управляє найбільшою у світі мережею оптової та роздрібної торгівлі, що налічує понад 10 750 магазинів у 19 країнах, щотижня обслуговує близько 270 мільйонів клієнтів. Оборот компанії у 2024 році склав 648,1 мільярд доларів, чистий прибуток – 15,51 мільярдів доларів.