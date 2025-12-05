"Будет кризис в Голливуде": Netflix стал главным претендентом на приобретение Warner Bros

Netflix уже опередил Paramount и Comcast в гонке за покупку Warner Bros., однако известные кинематографисты выступают против. Покупатель получит доступ, в частности, к франшизе о Гарри Поттере или сериалу "Друзья".

Warner Bros. начинает эксклюзивные переговоры с Netflix

Warner Bros. Discovery Inc. начала эксклюзивные переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также потокового сервиса HBO Max компании Netflix Inc, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Netflix предлагает плату за расторжение сделки в размере 5 миллиардов долларов, если регуляторные органы не одобрят ее. Компании компании компании могут объявить о сделке уже в ближайшие дни, если переговоры не сорвутся. Этот шаг свидетельствует о том, что Netflix опередил Paramount Skydance Corp. и Comcast Corp., которые также конкурировали за актив.

Перед завершением сделки продажи, Warner Bros., общая стоимость которой превышает 60 миллиардов долларов, завершит запланированное выделение кабельных каналов, включая CNN, TBS и TNT.

Соглашение, если оно будет заключено, принесет сейсмические изменения в индустрию развлечений, объединив доминирующий в мире платный стриминговый сервис с одной из старейших и самых уважаемых студий Голливуда,

– пишут в издании.

Это приобретение знаменует собой резкий стратегический сдвиг для Netflix, который никогда ранее не совершал сделки такого масштаба.

Почему деятели кино выступили против слияния Netflix и Warner Bros

Консорциум ведущих деятелей киноиндустрии призвал Конгресс США вмешаться, предупреждая о неизбежном экономическом и институциональном кризисе в Голливуде, если Netflix купит Warner Bros. Discovery, пишет 24 Канал со ссылкой на Variety.

Письмо было отправлено по электронной почте членам Конгресса 4 декабря от анонимной группы, которая называет себя лишь "обеспокоенными продюсерами художественных фильмов". Группа объяснила, что оставляет письмо неподписанным "не из трусости", а из страха мести, учитывая значительную власть Netflix как покупателя и дистрибьютора.

Источник подтвердил Variety, что в группу входит ряд известных кинематографистов. В сообщении обозначены три области, вызывающие серьезное беспокойство, в частности то, что Netflix может "уничтожить" рынок кинотеатров, увеличив или отменив время показа фильмов Warner Bros. в кинотеатрах, прежде чем они попадут на объединенную стриминговую платформу Netflix – HBO Max.

Продюсеры утверждают, что Netflix "фактически будет держать петлю вокруг кинотеатрального рынка", имея, по их словам, достаточное влияние на рынок, чтобы уменьшить влияние кинотеатров.

В записке содержится призыв к членам Палаты представителей и Сената публично высказаться против приобретения и обеспечить потенциальной сделке "самый высокий уровень антимонопольного контроля". В письме также говорится о миллионах рабочих мест и ценном виде искусства.

Что известно о продаже Warner Bros