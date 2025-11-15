Сколько реально получить за 10 тысяч просмотров на YouTube сейчас

Монетизация YouTube различается. Оплата за просмотры зависит от типа контента, формата видео.

Какая монетизация на YouTube сейчас?

Также на размер монетизации влияет страна, для которой выпускается контент, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.

Обратите внимание! Дело в том, что монетизация зависит от того сколько за рекламу, которую "вставляет" сервис во время видео, заплатил рекламодатель.

Как отличается монетизация на YouTube:

от 3 до почти 11 долларов за 1000 просмотров

Это самая высокая монетизация, которая существует сейчас. Такая оплата возможна только для нескольких стран. Речь идет, частности, об Австралии, США, Германии и Великобритании.

Интересно! Самая высокая монетизация была доступна этим летом для США. Она составила – 10,26 доллара за 1000 просмотров.

от нескольких центов и до 2 долларов за 1000 просмотров

Такая монетизация доступна для большинства стран. Например, она предоставляется для Бразилии, индии, Юго-Восточной Азии и Украины.

Если опираться на указанные значения, получится, что максимально за 10 000 просмотров удастся заработать:

до 110 долларов – для стран с самой высокой монетизацией;

до 20 долларов – с самой низкой.

Что еще важно знать о YouTube сейчас?