Дело не только в "Дружбе": журналисты узнали новую причину задержания инкассаторов

В начале марта Венгрия задержала инкассаторов украинского Ощадбанка с деньгами и золотом при перевозке ценностей не только по политическим мотивам. На такой шаг Будапешт могли подтолкнуть и бизнес-интересы друга премьер-министра Виктора Орбана.

Как перевозили средства?

Журналистское расследование издання Telex раскрыло новые подробности скандального задержания.

Как выяснило издание, с начала полномасштабного вторжения Венгрия стала важным хабом для поставки наличной валюты в Украину. Поскольку авиасообщение закрыто, доллары и евро везли самолетами в Вену, а оттуда – броневиками через венгерскую границу.

Этим прибыльным бизнесом годами занималась компания Criterion. Это одна из крупнейших венгерских компаний по перевозке наличности.

Принадлежит она олигарху Иштвану Гаранчи – близкому другу премьера Виктора Орбана. Поэтому схема транзита была идеально отлажена:

Конвои Criterion забирали деньги в Вене на рассвете.

На базе в Будапеште наличные перегружали и под усиленной охраной везли к границе в Захоне.

Там украинские службы забирали средства и перевозили в Киев.

При этом полиция и таможенное управление Венгрии (NAV) не просто знали об этом, но и согласовывали и координировали перевозки наличных.

Масштабы перевозок через территорию Венгрии ошеломляют. По данным таможенных органов:

в 2021 году через границу прошло 4,3 миллиарда евро .

в 2024–2025 годах – около 13 – 15 миллиардов евро ежегодно.

а в начале 2026 года транзит составил 900 миллионов долларов, 450 миллионов евро и 146 килограммов золота.

Почему задержали инкассаторов?

Но в начале марта вместо привычных машин Criterion на трассе M0 задержали два автомобиля на украинских номерах.

Тогда венгерские власти мгновенно заявили о подозрении в "отмывании денег". Это при том, что Ощадбанк и австрийский Raiffeisen предоставили все документы о легальных межбанковских операциях.

Эксперты предполагают, что конфликт в частности возник из-за того, что украинский банк привлек альтернативного перевозчика, оставив фирму друга Орбана без привычного заработка.

Впрочем, не обошлось и без политики. Венгерский министр Янош Лазар прямо заявил, что задержанную валюту и золото не вернут Украине, пока Киев не возобновит транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", поврежденный российской атакой.

Это чисто политическое решение. Нас пытаются заставить финансировать российскую военную машину через транзит нефти, используя наши же деньги как рычаг влияния,

– цитирует издание источник в украинской власти.

Поэтому обвинения Сбербанка в "отмывании денег" фактически были лишь ширмой, которой прикрыли политические и бизнес-интересы Будапешта.

Заметьте! Чтобы оставить деньги и золото у себя, Венгрия даже приняла специальный закон, который позволяет задержать активы Ощадбанка минимум на 60 дней, пока будет продолжаться расследование инцидента.

Что известно о задержании инкассаторов?