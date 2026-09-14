Россия не может дождаться денег от "друзей" Путина: страны перестали платить бизнесу

Российский бизнес все чаще сталкивается с задержками платежей со стороны компаний из стран, которые Москва считает "дружественными". На фоне ужесточения санкций и проблем с международными расчетами задолженность иностранных контрагентов перед российскими компаниями уже приблизилась к 1 триллиону рублей.

Задолженность перед Россией выросла более чем на 40%

По данным Росстата, по состоянию на июнь 2026 года задолженность иностранных организаций перед российским бизнесом достигла рекордных 967 миллиардов рублей, пишет The Moscow Times.

За год этот показатель вырос более чем на 40%. Больше всего российским компаниям задолжали предприятия из стран СНГ:

Казахстан – 401,3 миллиарда рублей; Беларусь – 327,3 миллиарда рублей; Узбекистан – 81,7 миллиарда рублей.

Санкции и конкуренция осложнили ситуацию

Одной из главных причин роста задолженности стали проблемы с проведением платежей. После ужесточения санкций США банки стран СНГ начали проводить дополнительные проверки операций, пояснил основатель группы компаний "Инсек" и член генсовета "Деловой России" Алексей Бегаев.

По его словам, из-за ограничений на прямые транзакции между компаниями появилось больше платежных маршрутов. В результате деньги могут проходить более длинный путь, а оплата за уже поставленные товары задерживается на несколько месяцев.

Для российских экспортеров это создает дополнительные финансовые риски, ведь товар уже отправлен, а средства за него компания еще не получила.

Есть и другая причина, влияющая на ситуацию. Начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев связывает рост задолженности с усилением конкуренции со стороны Китая и Турции:

Чтобы не терять клиентов, российские компании вынуждены соглашаться на более длительные отсрочки платежей.

Это означает, что покупатель получает больше времени для расчета, в то время как продавец фактически предоставляет кредит своему контрагенту.

Особенно чувствительной такая ситуация может быть для компаний, которые сильно зависят от отдельных иностранных клиентов.

По словам Абелева, потеря даже одного покупателя на "дружественном" рынке может стать критической для бизнеса.

Какие товары Россия продает "дружественным" странам

Основу торговли России с такими государствами составляют большие промышленные и сырьевые отрасли. По словам Олега Абелева, речь идет прежде всего о:

топливно-энергетический комплекс;

черную и цветную металлургию;

производство удобрений;

пищевую промышленность.

Поэтому задержки платежей могут влиять не только на отдельные компании, но и на целые цепочки поставок.