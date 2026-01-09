Как сократился импорт из России?

По данным китайской таможни, Китай сократил закупки российской нефти в период с января по ноябрь 2025 года на 7,6% – до 91,5 миллиона тонн, передает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

Особенно показательны потери Москвы в денежном измерении – экспорт обвалился на 20%. Этому поспособствовало падение цен и скидки, которые пришлось предоставлять Пекину, чтобы сбыть нефть.

Упали поставки и российских нефтепродуктов в Китай:

по легким дистиллятам – на 3%;

а по тяжелым – на целых 33%.

В денежном исчислении Россия потеряла 33% и 40% доходов соответственно.

Экспорт угля в Китай уменьшился на 11% – до 72,4 миллиона тонн, что в деньгах составило 29%, или 6,9 миллиарда долларов.

Не обошел спад и другие отрасли торговли между странами.

Объемы закупок древесины Китаем сократились на 10%, что привело к уменьшению стоимости на 8,7%;

Резко обвалились поставки черных металлов – аж на 63% – до 245 тысяч тонн.

Россия нарастила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай за 11 месяцев 2025 года на 12%, но в деньгах потеряла 1,8%.

Заметьте! В то же время Китай увеличил импорт газа по трубопроводу "Сила Сибири" и цветных металлов – никеля и алюминия.

Какие проблемы для России несет сокращение торговли?

В первый год полномасштабной войны в Украине торговля между Китаем и Россией выросла на 30%, в 2023 году добавила еще столько же. Однако уже в 2024 году рост замедлился, а в 2025 году – впервые пошла на спад.

Вследствие этого доля российского рынка в экспорте Китая сократилась с 3,2% до 2,7%, а Россия опустилась на 9-е место среди крупнейших покупателей китайских товаров,

– отмечает издание.

Вместе с тем впервые с начала войны Китай начал меньше продавать России – поставки упали на 11,8% в январе – ноябре 2025 года.

На фоне проблем в экономике, которые только продолжают расти, в Москве спад торговли с Китаем вызвал большое беспокойство. По данным Reuters, российский диктатор Владимир Путни якобы даже попросил увеличить товарооборот между странами, но, очевидно, не убедил китайского лидера Си Цзиньпина.

В то же время, по словам аналитиков, зависимость Москвы от Пекина достигла таких масштабов, что даже незначительные проблемы в китайской экономике могут больно ударить по российской. По подсчетам Института экономик, развивающихся, банка Финляндии, сокращение спроса в Китае на 1% способно уменьшить ВВП России на 0,1%,

Кремль называет отношения с Китаем стратегическим и безграничным партнерством, на практике они являются глубоко асимметричными,

– говорит сотрудница Peterson Institute for International Economics Элина Рыбакова.

Заметьте! Китай для России остается пока крупнейшим рынком сбыта сырья, прежде всего нефти и газа. Однако для Пекина российский рынок является относительно небольшим, соизмерим с Мексикой.

Что известно об экономике России?