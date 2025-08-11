За первые шесть месяцев 2025 года украинцы подали 577 заявлений о банкротстве. Это на 33% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Сколько неплатежеспособных граждан?

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Верховного суда, передает 24 Канал. За последние 5 лет в Украине официально признали себя неплатежеспособными более 2 948 человек.

Рекорд был зафиксирован в 2024 году – 926 дел, однако темпы 2025-го могут сравняться с прошлогодними. В среднем суды ежедневно регистрируют по три новых заявления.

Есть ли гендерный разрыв?

В этом году среди заявителей 52% составляют мужчины, 48% – женщины. Гендерный разрыв небольшой и сохраняется почти каждый год.

Больше всего дел о банкротстве подали в Киеве (128), Киевской области (83) и Львове (73).

Стоит знать! Специалист по вопросам банкротства Денис Лихопек отметил, что эта процедура – не способ легко избавиться от долгов, а сложный юридический процесс с долговременными последствиями для финансовой репутации. По его словам, механизм постепенно становится более прогнозируемым, и требует доработки, в частности относительно налоговых аспектов и взаимодействия с исполнительными производствами.