В Україні різко побільшало банкрутів: три нові справи щодня
- У першій половині 2025 року в Україні подали 577 заяв про банкрутство, що на 33% більше, ніж у 2024 році.
- Найбільше справ про банкрутство зареєстровано у Києві, Київській області та Львові, причому гендерний розрив серед заявників невеликий.
За перші шість місяців 2025 року українці подали 577 заяв про банкрутство. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період 2024-го.
Скільки неплатоспроможних громадян?
Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Верховного суду, передає 24 Канал. За останні 5 років в Україні офіційно визнали себе неплатоспроможними понад 2 948 людей.
Рекорд був зафіксований у 2024 році – 926 справ, однак темпи 2025-го можуть зрівнятися з минулорічними. У середньому суди щодня реєструють по три нові заяви.
Чи є гендерний розрив?
Цього року серед заявників 52% становлять чоловіки, 48% – жінки. Гендерний розрив невеликий і зберігається майже щороку.
Найбільше справ про банкрутство подали у Києві (128), Київській області (83) та Львові (73).
Варто знати! Фахівець з питань банкрутства Денис Лихопьок наголосив, що ця процедура – не спосіб легко позбутися боргів, а складний юридичний процес із довготривалими наслідками для фінансової репутації. За його словами, механізм поступово стає більш прогнозованим, та потребує доопрацювання, зокрема щодо податкових аспектів та взаємодії з виконавчими провадженнями.