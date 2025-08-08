Какие проблемы современных предпринимателей?

Предприятия сталкиваются с острой нехваткой кадров, сокращают персонал, утрачена вера в предсказуемость государственной политики. Об этом свидетельствует новое исследование Advanter Group для ПРООН, информирует 24 Канал.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели:

дефицит квалифицированных кадров

сокращение производства

снижение доходов

неопределенность государственной политики

ограниченный доступ к финансированию

Каково финансовое состояние бизнеса?

Только 16,8% компаний оценивают свое состояние как хорошее или отличное. При этом 73% сообщили об ощутимом или критическом дефиците персонала. В среднем штаты заполнены лишь на 71%.

Каждая вторая компания испытывает нехватку платежеспособного спроса, а более 55% – непредсказуемость действий государства.

Более 28% предприятий жалуются на блокирование налоговых накладных, 22% – на отказ в бронировании работников.

Заметьте. 22% предприятий зафиксировали рост доли ветеранов среди работников. Наиболее ценными навыками, по оценкам бизнеса, является самодисциплина, лидерство и техническая подготовка.