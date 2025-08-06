Мораторий не запрещает проверки полностью?

Налоговая все равно имеет право проверять, правда, не всех и не всегда. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух во время встречи с представителями бизнеса, передает 24 Канал.

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Когда они возможны?

По ее словам, налоговые проверки не отменены, а ограничены – и только для бизнеса с низкой степенью риска.

"Чтобы проверка состоялась, должно быть как минимум два риска. Для ФЛП на 1– 2 группе – не менее трех", –объяснила Карнаух.

В то же время плановые проверки, которые уже заложены в график, продолжаются по процедуре, предусмотренной Налоговым кодексом и приказом Минфина.

Как их будут проводить?

Карнаух отметила, что массового возвращения инспекторов в бизнес не будет, но проверки по четким критериям риска возможны.

"Когда проверка случается – справедливость и законность превыше всего", – пообещала руководительница ГНС.