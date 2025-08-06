Мораторій не забороняє перевірки повністю?
Податкова все одно має право перевіряти, щоправда, не всіх і не завжди. Про це повідомила виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух під час зустрічі з представниками бізнесу, передає 24 Канал.
Дивіться також Кому з ФОПів доведеться платити 15% замість фіксованого податку
Коли вони можливі?
За її словами, податкові перевірки не скасовані, а обмежені – і лише для бізнесу з низьким ступенем ризику.
"Щоб перевірка відбулася, має бути щонайменше два ризики. Для ФОПів на 1– 2 групі – не менше трьох", –пояснила Карнаух.
Водночас планові перевірки, які вже закладені у графік, тривають за процедурою, передбаченою Податковим кодексом та наказом Мінфіну.
Як їх будуть проводити?
Карнаух наголосила, що масового повернення інспекторів у бізнес не буде, але перевірки за чіткими критеріями ризику можливі.
«Коли перевірка трапляється – справедливість та законність понад усе», – пообіцяла очільниця ДПС.