Коли ФОП платить 15% єдиного податку?

Це передбачено статтею 293.4 Податкового кодексу України, інформує 24 Канал.

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Фіксовані ставки ЄП для спрощенців у 2025 році такі:

1 група – 302,80 гривень/місяць.

2 група – 1 600 гривень/місяць.

3 група – 5% від доходу + військовий збір

Але ставка 15% застосовується у разі порушення правил:

якщо підприємець перевищив дозволений річний ліміт доходу;

якщо ФОП отримав дохід від діяльності, не зазначеної в реєстрі платників ЄП;

якщо розрахунки проводилися в непередбачений спосіб;

якщо здійснювалася заборонена для спрощеної системи діяльність.

Ліміти доходу у 2025 році:

1 група – до 1 336 000 гривень/рік

2 група – до 6 672 000 гривень/рік

3 група – до 9 336 000 гривень/рік

Важливо! Усі суми, що перевищують ці ліміти, обкладаються податком 15%, а підприємець може бути переведений на іншу групу або загальну систему оподаткування.

Як уникнути підвищеного податку?

Щоб не платити більше, підприємцю передусім слід контролювати обсяг свого доходу. У разі наближення до ліміту краще заздалегідь подати заяву на зміну групи чи системи оподаткування.

Зауважте. Це можна зробити до завершення кварталу, в якому стався переліміт. Якщо ж цього не зробити, податкова служба самостійно переведе ФОПа на інші умови й нарахує підвищену ставку заднім числом.