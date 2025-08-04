Когда ФЛП платит 15% единого налога?

Это предусмотрено статьей 293.4 Налогового кодекса Украины, информирует 24 Канал.

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Фиксированные ставки ЕН для упрощенцев в 2025 году такие:

1 группа – 302,80 гривен/месяц.

2 группа – 1 600 гривен/месяц.

3 группа – 5% от дохода + военный сбор

Но ставка 15% применяется в случае нарушения правил:

если предприниматель превысил разрешенный годовой лимит дохода;

если ФЛП получил доход от деятельности, не указанной в реестре плательщиков ЕН;

если расчеты проводились непредусмотренным способом;

если осуществлялась запрещенная для упрощенной системы деятельность.

Лимиты дохода в 2025 году:

1 группа – до 1 336 000 гривен/год

2 группа – до 6 672 000 гривен/год

3 группа – до 9 336 000 гривен/год

Важно! Все суммы, превышающие эти лимиты, облагаются налогом 15%, а предприниматель может быть переведен на другую группу или общую систему налогообложения.

Как избежать повышенного налога?

Чтобы не платить больше, предпринимателю прежде всего следует контролировать объем своего дохода. В случае приближения к лимиту лучше заранее подать заявление на смену группы или системы налогообложения.

Учтите. Это можно сделать до завершения квартала, в котором произошел перелимит. Если же этого не сделать, налоговая служба самостоятельно переведёт ФЛП на другие условия и начислит повышенную ставку задним числом.