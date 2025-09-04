После выхода в 2022-м: Zara снова планирует работать в России
- Inditex, владелец бренда Zara, начала регистрацию нового товарного знака в России, что может указывать на планы возобновления деятельности.
- Другие бренды, такие как Uniqlo и Makita, также осуществляют шаги для возвращения на российский рынок, подавая заявки на регистрацию торговых марок.
Испанская компания Inditex, владелец бренда Zara, начала регистрацию нового товарного знака в России, что может свидетельствовать о планах возобновления деятельности на этом рынке.
Zara подала заявку на новый бренд в России?
По данным российских СМИ, компания создала новый логотип на синем фоне и подала заявку на его официальную регистрацию, передает 24 Канал.
Смотрите также В Дании появится завод украинской компании для крылатых ракет "Фламинго"
Справочно. Работа магазинов Zara в России была приостановлена в марте 2022 года, а осенью того же года Inditex объявила о продаже локального бизнеса арабскому ритейлеру Daher Group. После этого на месте Zara и других брендов холдинга открылись магазины под новыми названиями – Maag и Dub.
Какие еще известные бренды возвращаются?
Похожие действия ранее совершил японский холдинг Fast Retailing, владелец Uniqlo. Он подал в Роспатент десять заявок на регистрацию торговых марок, включая GU, Fast Retailing Co., Uniqlo и ее кириллическую версию – "Юникло". Компания уже владеет десятками зарегистрированных торговых марок в России.
Аналогичную стратегию использует и производитель электроинструментов Makita, который постепенно восстанавливает поставки продукции и планирует вернуть на рынок часть ассортимента, исчезнувшего после сокращения импорта в 2022 году.
Что этому предшествовало?
Справочно. Zara – испанский бренд одежды, входящий в холдинг Inditex, одном из крупнейших fashion-ритейлеров мира. До полномасштабного вторжения России в Украину компания имела более 500 магазинов на российском рынке, что делало его одним из ключевых для Inditex.
- В марте 2022 года Zara и другие бренды холдинга приостановили работу в России, а уже осенью Inditex объявила о продаже локального бизнеса ливанской Daher Group. На базе бывших магазинов Zara впоследствии открылись новые торговые точки под брендами Maag и Dub.
- Ситуация с Zara не является единичной, ряд международных компаний, которые объявили о выходе с российского рынка в 2022 году, сейчас постепенно ищут пути возвращения.