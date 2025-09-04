Испанская компания Inditex, владелец бренда Zara, начала регистрацию нового товарного знака в России, что может свидетельствовать о планах возобновления деятельности на этом рынке.

Zara подала заявку на новый бренд в России?

По данным российских СМИ, компания создала новый логотип на синем фоне и подала заявку на его официальную регистрацию, передает 24 Канал.

Справочно. Работа магазинов Zara в России была приостановлена в марте 2022 года, а осенью того же года Inditex объявила о продаже локального бизнеса арабскому ритейлеру Daher Group. После этого на месте Zara и других брендов холдинга открылись магазины под новыми названиями – Maag и Dub.

Какие еще известные бренды возвращаются?

Похожие действия ранее совершил японский холдинг Fast Retailing, владелец Uniqlo. Он подал в Роспатент десять заявок на регистрацию торговых марок, включая GU, Fast Retailing Co., Uniqlo и ее кириллическую версию – "Юникло". Компания уже владеет десятками зарегистрированных торговых марок в России.

Аналогичную стратегию использует и производитель электроинструментов Makita, который постепенно восстанавливает поставки продукции и планирует вернуть на рынок часть ассортимента, исчезнувшего после сокращения импорта в 2022 году.

Что этому предшествовало?

Справочно. Zara – испанский бренд одежды, входящий в холдинг Inditex, одном из крупнейших fashion-ритейлеров мира. До полномасштабного вторжения России в Украину компания имела более 500 магазинов на российском рынке, что делало его одним из ключевых для Inditex.