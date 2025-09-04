Іспанська компанія Inditex, власник бренду Zara, почала реєстрацію нового товарного знака в Росії, що може свідчити про плани відновлення діяльності на цьому ринку.

Zara подала заявку на новий бренд у Росії?

За даними російських ЗМІ, компанія створила новий логотип на синьому фоні та подала заявку на його офіційну реєстрацію, передає 24 Канал.

Довідково. Робота магазинів Zara у Росії була призупинена в березні 2022 року, а восени того ж року Inditex оголосила про продаж локального бізнесу арабському ритейлеру Daher Group. Після цього на місці Zara та інших брендів холдингу відкрилися магазини під новими назвами – Maag і Dub.

Які ще відомі бренди повертаються?

Схожі дії раніше здійснив японський холдинг Fast Retailing, власник Uniqlo. Він подав до Роспатенту десять заявок на реєстрацію торгових марок, включно з GU, Fast Retailing Co., Uniqlo та її кириличною версією – "Юникло". Компанія вже володіє десятками зареєстрованих торгових марок у Росії.

Аналогічну стратегію використовує і виробник електроінструментів Makita, який поступово відновлює поставки продукції та планує повернути на ринок частину асортименту, зниклого після скорочення імпорту у 2022 році.

Що цьому передувало?

Довідково. Zara – іспанський бренд одягу, що входить до холдингу Inditex, одному з найбільших fashion-ритейлерів світу. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія мала понад 500 магазинів на російському ринку, що робило його одним із ключових для Inditex.