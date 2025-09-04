Uniqlo, Makita, а тепер і Zara: міжнародні компанії повертаються в Росію
- Inditex, власник бренду Zara, почала реєстрацію нового товарного знака в Росії, що може вказувати на плани відновлення діяльності.
- Інші бренди, такі як Uniqlo та Makita, також здійснюють кроки для повернення на російський ринок, подаючи заявки на реєстрацію торгових марок.
Іспанська компанія Inditex, власник бренду Zara, почала реєстрацію нового товарного знака в Росії, що може свідчити про плани відновлення діяльності на цьому ринку.
Zara подала заявку на новий бренд у Росії?
За даними російських ЗМІ, компанія створила новий логотип на синьому фоні та подала заявку на його офіційну реєстрацію, передає 24 Канал.
Довідково. Робота магазинів Zara у Росії була призупинена в березні 2022 року, а восени того ж року Inditex оголосила про продаж локального бізнесу арабському ритейлеру Daher Group. Після цього на місці Zara та інших брендів холдингу відкрилися магазини під новими назвами – Maag і Dub.
Які ще відомі бренди повертаються?
Схожі дії раніше здійснив японський холдинг Fast Retailing, власник Uniqlo. Він подав до Роспатенту десять заявок на реєстрацію торгових марок, включно з GU, Fast Retailing Co., Uniqlo та її кириличною версією – "Юникло". Компанія вже володіє десятками зареєстрованих торгових марок у Росії.
Аналогічну стратегію використовує і виробник електроінструментів Makita, який поступово відновлює поставки продукції та планує повернути на ринок частину асортименту, зниклого після скорочення імпорту у 2022 році.
Що цьому передувало?
Довідково. Zara – іспанський бренд одягу, що входить до холдингу Inditex, одному з найбільших fashion-ритейлерів світу. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія мала понад 500 магазинів на російському ринку, що робило його одним із ключових для Inditex.
- У березні 2022 року Zara та інші бренди холдингу призупинили роботу в Росії, а вже восени Inditex оголосила про продаж локального бізнесу ліванській Daher Group. На базі колишніх магазинів Zara згодом відкрилися нові торгові точки під брендами Maag і Dub.
- Ситуація з Zara не є поодинокою, низка міжнародних компаній, які оголосили про вихід із російського ринку у 2022 році, нині поступово шукають шляхи повернення.