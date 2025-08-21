Российские войска нанесли ракетный удар по заводу американской компании Flex в Мукачево. Предприятие специализируется на производстве бытовой электроники, в частности кофемашин, фитнес-трекеров и медицинских устройств.

Каковы масштабы завода?

На удар врага отреагировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал. По ее словам, год назад она посещала предприятие и была поражена масштабом инвестиций и технологичностью производства.

Куда бы мы ни приезжали в командировку за границу – в Японию, Берлин или другие города – везде встречали бытовую электронику, сделанную здесь. Сделанную в Украине,

– отметила Свириденко.

Чиновница возмутилась, что объект стал целью россиян, ведь это не военный объект. Она отметила, что "враг решил "освободить" Украину от кофемашин", отметив абсурдность действий врага.

Последствия атаки могли быть хуже?

Также Свириденко отметила, что во время атаки на смене находились около 600 работников. И, благодаря заблаговременно отработанным мерам безопасности все они успели спуститься в укрытие. Собственно, это и позволило избежать погибших.

Свириденко поблагодарила руководство компании за ответственное отношение к безопасности персонала и выразила поддержку пострадавшим и их родным.

"Украинской команде FLEX – желаю сил и выдержки. Мы с вами", – написала она.

По словам Свириденко, представители местной и центральной власти остаются на связи с руководством завода для оперативного реагирования на ситуацию.

Что известно об ударе по FLEX?

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также подчеркнул, что этот удар не имеет никакой военной логики и является актом террора против гражданского бизнеса. По его словам, это не первая атака России на американский бизнес в Украине.

Справочно. Завод Flex в Мукачево, расположен на площади 55 000 квадратных метров, производит продукцию для таких брендов, как Nike, Google, Teradata, Bose и Lenovo. Это предприятие является важным элементом экономики Закарпатской области и обеспечивает рабочие места для местных жителей.

Сейчас на месте происшествия работают спасательные и следственные службы, проводится оценка нанесенного ущерба и расследование обстоятельств атаки.

Детали атаки: что известно?