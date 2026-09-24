Зеленский договорился с американским бизнесом о новых инвестициях: приоритет – оборона и энергетика
Украина рассчитывает на новые проекты с американским бизнесом в сферах, имеющих особое значение в преддверии зимы. Речь идет не только о привлечении капитала, но и о совместном производстве и развитии оборонных и энергетических технологий.
О чем договорились с американским бизнесом
Президент Владимир Зеленский во время переговоров в США заявил о новых инвестициях и договоренностях по совместным проектам в Украине с 30 американскими компаниями.
По его словам, во время встречи обсуждали, как поддержать украинскую экономику и помочь стране пережить зимний период в условиях вызовов в сфере безопасности.
Встретился с руководством более 30 ведущих американских компаний и членами Группы экономических советников в Нью-Йорке. Представительство было очень широким, и я благодарю за внимание к Украине, поддержку и теплые слова о наших людях,
– написал он.
Президент подчеркнул, что экономическая устойчивость и безопасность тесно связаны между собой. Именно поэтому среди главных тем были:
- Развитие оборонных технологий;
- Энергетические проекты;
- Поддержка украинской экономики в преддверии зимы.
Будут новые инвестиции в оборонные технологии и совместное производство, есть договоренности и о совместных проектах в энергетике. Именно укрепление нашей устойчивости в различных сферах является главной задачей государства и наших партнеров перед началом зимнего сезона,
– отметил Президент.
В ходе встречи стороны также обсудили механизмы, которые могут сделать инвестиции в Украину более доступными для американского бизнеса. В частности, речь шла о:
- создании суверенного фонда;
- страхование военных рисков;
- доступное уже сейчас финансирование для американских инвесторов.
Для Украины это важно, учитывая необходимость одновременно поддерживать экономику, восстанавливать энергетическую инфраструктуру и развивать собственные оборонные технологии.
Напомним, что сейчас Украине все сложнее найти средства на вооружение. В настоящее время лишь небольшая группа стран оплачивает основную часть закупок американского вооружения. А недавно к ним присоединилась только Великобритания.
Украина получает американское оружие в рамках программы PURL, запущенной США и НАТО летом прошлого года. Эта инициатива позволяет странам Европы и другим союзникам оплачивать вооружение для Киева, произведенное в Соединенных Штатах.