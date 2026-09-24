Зеленский договорился с американским бизнесом о новых инвестициях: приоритет – оборона и энергетика

Украина рассчитывает на новые проекты с американским бизнесом в сферах, имеющих особое значение в преддверии зимы. Речь идет не только о привлечении капитала, но и о совместном производстве и развитии оборонных и энергетических технологий.

О чем договорились с американским бизнесом

Президент Владимир Зеленский во время переговоров в США заявил о новых инвестициях и договоренностях по совместным проектам в Украине с 30 американскими компаниями.

По его словам, во время встречи обсуждали, как поддержать украинскую экономику и помочь стране пережить зимний период в условиях вызовов в сфере безопасности.

Встретился с руководством более 30 ведущих американских компаний и членами Группы экономических советников в Нью-Йорке. Представительство было очень широким, и я благодарю за внимание к Украине, поддержку и теплые слова о наших людях,

– написал он.

Президент подчеркнул, что экономическая устойчивость и безопасность тесно связаны между собой. Именно поэтому среди главных тем были:

Развитие оборонных технологий; Энергетические проекты; Поддержка украинской экономики в преддверии зимы.

Будут новые инвестиции в оборонные технологии и совместное производство, есть договоренности и о совместных проектах в энергетике. Именно укрепление нашей устойчивости в различных сферах является главной задачей государства и наших партнеров перед началом зимнего сезона,

– отметил Президент.

В ходе встречи стороны также обсудили механизмы, которые могут сделать инвестиции в Украину более доступными для американского бизнеса. В частности, речь шла о:

создании суверенного фонда;

страхование военных рисков;

доступное уже сейчас финансирование для американских инвесторов.

Для Украины это важно, учитывая необходимость одновременно поддерживать экономику, восстанавливать энергетическую инфраструктуру и развивать собственные оборонные технологии.

Напомним, что сейчас Украине все сложнее найти средства на вооружение. В настоящее время лишь небольшая группа стран оплачивает основную часть закупок американского вооружения. А недавно к ним присоединилась только Великобритания.

Украина получает американское оружие в рамках программы PURL, запущенной США и НАТО летом прошлого года. Эта инициатива позволяет странам Европы и другим союзникам оплачивать вооружение для Киева, произведенное в Соединенных Штатах.