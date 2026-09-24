Про що домовлялися з американським бізнесом

Президент Володимир Зеленський під час переговорів у США заявив про нові інвестиції та домовленості щодо спільних проєктів в Україні з 30 американськими компаніями.

За його словами, під час зустрічі обговорювали, як підтримати українську економіку та допомогти країні пройти зимовий період в умовах безпекових викликів.

Зустрівся з керівництвом понад 30 провідних американських компаній та членами Групи економічних радників у Нью-Йорку. Було дуже широке представництво, і я дякую за увагу до України, підтримку й теплі слова про наших людей,

– написав він.

Президент наголосив, що економічна стійкість і безпека тісно пов'язані між собою. Саме тому серед головних тем були:

Розвиток оборонних технологій; Енергетичні проєкти; Підтримка української економіки напередодні зими.

Будуть нові інвестиції в оборонні технології та спільне виробництво, є домовленості і про спільні проєкти в енергетиці. Саме зміцнення нашої стійкості в різних сферах є головним завданням держави та наших партнерів перед початком зимового сезону,

– зазначив Президент.

Під час зустрічі сторони також говорили про механізми, які можуть зробити інвестиції в Україну доступнішими для американського бізнесу. Зокрема, йшлося про:

створення суверенного фонду;

страхування воєнних ризиків;

доступне вже зараз фінансування для американських інвесторів.

Для України це важливо з огляду на потребу одночасно підтримувати економіку, відновлювати енергетичну інфраструктуру та нарощувати власні оборонні технології.

Нагадаємо, що зараз Україні все складніше знайти гроші на зброю. Наразі лише невелика група країн оплачує основну частину закупівель американського озброєння. А нещодавно до них приєдналася лише Велика Британія.

Україна отримує американську зброю через програму PURL, яку започаткували США та НАТО влітку минулого року. Ця ініціатива дозволяє країнам Європи та іншим союзникам оплачувати озброєння для Києва, вироблене у Сполучених Штатах.