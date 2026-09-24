Про це написав Володимир Зеленський у телеграмі, реагуючи на масований обстріл балістичними ракетами Києва цієї ночі, 24 вересня. 24 Канал переказує, про на чому саме наголошував президент України.

Балістична атака на Київ 24 вересня: як відреагував президент?

Російські війська завдали чергового удару балістичним озброєнням по Києву саме в той момент, коли українська делегація обговорювала з американськими конгресменами необхідність посилення санкційного тиску. Володимир Зеленський розповів про це у соціальних мережах – та наголосив, що цю війну Росія без тотального тиску не завершить.

Тоді, коли люди спали, у небі були спалахи від вибухів. Знову основна мішень в їхньому ударі – Київ та цивільна інфраструктура, житлові будинки, пологовий будинок, енергетика і логістика,

– написав президент.

Він повідомив про двох загиблих та наявність заблокованих людей в одній із будівель, там оперативно розпочали роботу екстрені служби. Глава держави висловив співчуття всім рідним та близьким жертв та постраждалих.

Зверніть увагу: одночасно з ракетною атакою на Київ російські війська спрямували "Бандеролі" та КАБи на Одесу. Там пошкоджені медичний заклад, освітній та житлові будинки.

Що обговорював Зеленський з конгресменами США?

Питання захисту від подібного балістичного терору стало головною темою переговорів українського лідера з представниками обох партій США – Браяном Фіцпатріком, Майклом Квіглі, Марсі Каптур, Джаредом Голденом, Джо Вілсоном та Грегорі Міксом. За словами Зеленського, кожна така атака відбувається через те, що тиск на агресора досі не став тотальним.

Зараз у Сполучених Штатів є можливість відреагувати сильно. Потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя. Потрібно реалізувати санкції проти Росії й тих, хто допомагає їй заробляти,

– наголосив президент України.

Водночас із тим і подякував американським політикам за готовність допомагати. Одним із проявів цього є закон Ліндсі Грема, що надає американському президенту безпрецедентні повноваження: від запровадження мит до 100% проти країн, що купують російські енергоносії у великих обсягах, до встановлення прямих мит до 500% на російський імпорт до США.