Про це повідомили в Одеській МВА. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Обстріл Одеси вночі 24 вересня: що відомо про наслідки?

Після півночі 24 вересня російська армія почала повітряну атаку на Одеську область. Під загрозою опинилася й Одеса та навколишні населені пункти.

Повітряні сили інформували про наближення до регіону баражувальних боєприпасів типу "Бандероль". Моніторингові канали ж наголошували, що також одночасно летять і КАБи.

Під час повітряної тривоги в Одесі чули серію вибухів. А згодом у міській військовій адміністрації надали першу інформацію про наслідки.

На цей час відомо, що в Одесі пошкоджено медичний та освітній заклади. Також постраждали житлові будинки.

Усі відповідні служби працюють на місцях. МВА з'ясовує всі подробиці ворожого обстрілу та до чого він призвів.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що одночасно з Одесою під сильною атакою опинився Київ. Ворог масовано вдарив балістикою, руйнування зафіксували у кількох районах столиці, загинула людина.