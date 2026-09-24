Об этом сообщили в Одесской ГВА. 24 Канал сообщает, какая информация имеется на данный момент.

Обстрел Одессы ночью 24 сентября: что известно о последствиях?

После полуночи 24 сентября российская армия начала воздушную атаку на Одесскую область. Под угрозой оказались также Одесса и прилегающие населенные пункты.

Воздушные силы сообщили о приближении к региону барражирующих боеприпасов типа "Бандероль". Мониторинговые каналы же отмечали, что одновременно летят и КАБы.

Во время воздушной тревоги в Одессе слышалась серия взрывов. А вскоре в городской военной администрации предоставили первую информацию о последствиях.

На данный момент известно, что в Одессе повреждены медицинские и образовательные учреждения. Также пострадали жилые дома.

Все соответствующие службы работают на местах. ГВА выясняет все подробности вражеского обстрела и к чему он привел.

Обратите внимание: оперативную информацию о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что одновременно с Одессой под сильной атакой оказался Киев. Враг нанес массированный удар баллистическими ракетами, разрушения зафиксированы в нескольких районах столицы, погиб один человек.