Планують повернутись в Україну: Ryanair наймає українських пілотів та бортпровідників
30 січня 2023, 17:16Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair наймає значну кількість українських пілотів та бортпровідників. У компанії пояснили, що хочуть бути готовими до повернення в Україну після закінчення війни.
Хочуть повернутися до України
Гендиректор компанії Майкл О'Лірі підкреслив, що в Ryanair сповнені рішучості повернутись в Україну, як тільки це стане безпечним.
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Ми наймаємо достатню кількість українських пілотів та бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно,
– наголосив О'Лірі.