Планують повернутись в Україну: Ryanair наймає українських пілотів та бортпровідників

Гендиректор компанії Майкл О'Лірі підкреслив, що в Ryanair сповнені рішучості повернутись в Україну, як тільки це стане безпечним.

Ми наймаємо достатню кількість українських пілотів та бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно,

– наголосив О'Лірі.

Напередодні війни він говорив, що розглядає можливість розміщення в Україні до 20 літаків.