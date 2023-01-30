Планують повернутись в Україну: Ryanair наймає українських пілотів та бортпровідників

30 січня 2023, 17:16
Читать новость на русском

Джерело:

Reuters

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair наймає значну кількість українських пілотів та бортпровідників. У компанії пояснили, що хочуть бути готовими до повернення в Україну після закінчення війни.

Хочуть повернутися до України

Гендиректор компанії Майкл О'Лірі підкреслив, що в Ryanair сповнені рішучості повернутись в Україну, як тільки це стане безпечним. 

Зверніть увагу Авіакомпанія Нової пошти отримала дозвіл на польоти

Ми наймаємо достатню кількість українських пілотів та бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно,
– наголосив О'Лірі.

Нагадаємо! Напередодні війни він говорив, що розглядає можливість розміщення в Україні до 20 літаків.

Що відомо про Ryanair

Ryanair – ірландська авіакомпанія, котра є найбільшою в Європі за кількістю пасажирів. Тож компанія очікує суттєвого сильного зростання пасажирів та тарифів у найближчі роки, оскільки клієнти перемикаються з дорожчих літаків її конкурентів.
Автор: Дар'я Вереньова