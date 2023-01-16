Supernova Airlines отримала дозвіл на польоти

Директор Supernova Airlines Ярослав Красножон заявив, що авіакомпанія стала першою в Україні, яка змогла виконати всі умови й отримати сертифікат під час війни.

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Це приклад незламності українців та нагадування іншим бізнесам, що саме зараз найкращий час інвестувати в Україну. Ми віримо в ЗСУ і розуміємо, що швидка та безпечна логістика надважлива для прискорення нашої перемоги та забезпечення українців необхідними товарами,

– розповів він.

Нагадаємо! Інформація про те, що Нова пошта запускає власну авіакомпанію з'явилась ще восени 2021 року.

З яких аеропортів планує літати Supernova Airlines

Наразі Supernova Airlines планує здійснювати польоти з найближчих аеропортів Європи, поки небо над Україною закрите. Згодом авіакомпанія планує використовувати аеропорти у Борисполі та Львові.