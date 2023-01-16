Supernova Airlines отримала дозвіл на польоти
Директор Supernova Airlines Ярослав Красножон заявив, що авіакомпанія стала першою в Україні, яка змогла виконати всі умови й отримати сертифікат під час війни.
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Це приклад незламності українців та нагадування іншим бізнесам, що саме зараз найкращий час інвестувати в Україну. Ми віримо в ЗСУ і розуміємо, що швидка та безпечна логістика надважлива для прискорення нашої перемоги та забезпечення українців необхідними товарами,
– розповів він.
З яких аеропортів планує літати Supernova Airlines
Наразі Supernova Airlines планує здійснювати польоти з найближчих аеропортів Європи, поки небо над Україною закрите. Згодом авіакомпанія планує використовувати аеропорти у Борисполі та Львові.
- Зараз Supernova Airlines має два Ан-26, які взяла на правах лізингу.
- У Новій пошті запевняють, що їхня компанія активно займається розбудовою власного авіафлоту.