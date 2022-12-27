Зокрема, змінюючи тарифи, поштовий оператор зважає на стрибки цін на пальне та необхідність самостійно закуповувати генератори, додаткове обладнання для підсилення зв'язку та плани перетворювати відділення таким чином на "пункти незламності". Бізнес 24 передає деталі.

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Як зміняться тарифи "Нової пошти" з 1 січня

Як зазначили у "Новій пошті", з 1 січня 2023 року вартість доставки у відділення та поштомат буде розраховуватись однаково. При цьому, скасується додаткова плата за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні – раніше це коштувало 20 гривень, а тепер буде безкоштовним.

Водночас, вартість доставки документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат "Нової пошти" зросте на 10 гривень – до 55 гривень за відправлення.

Крім того, доставка посилок між відділеннями та поштоматами по місту розраховуватиметься за такими тарифами:

до 2 кілограмів – 50 гривень;

до 10 кілограмів – 80 гривень;

до 30 кілограмів – 120 гривень.

Тим часом доставка посилок між відділеннями та поштоматами по Україні коштуватиме:

до 2 кілограмів – 70 гривень;

до 10 кілограмів – 100 гривень;

до 30 кілограмів – 140 гривень.

При цьому, доплата за доставку або забір посилки кур'єром вартуватиме:

до 30 кілограмів – додаткові 35 гривень до тарифу;

за кожні 100 кілограмів для більших відправлень – додаткові 100 гривень до тарифу.

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